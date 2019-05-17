В Air Astana заявили, что посадка самолёта в Шереметьево не была аварийной

По словам перевозчика, рейс задержался на 40 минут "в связи с приемлемым дефектом, который позволял дальнейшую эксплуатацию".

Авиакомпания Air Astana сообщила, что её самолёт из Нур-Султана приземлился в московском аэропорту Шереметьево вечером 16 мая в штатном режиме.

— Air Astana заявляет, что появившаяся информация об аварийной посадке самолёта в аэропорту Шереметьево недостоверна, — сказали в компании РИА "Новости".

Перевозчик отметил, что самолёт задержался на 40 минут "в связи с приемлемым отложенным дефектом, который позволял дальнейшую эксплуатацию самолёта".

— Перед посадкой в Шереметьево с учётом имеющихся ограничений командир экипажа запросил в аэропорту полную взлётно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути. Никакой аварийной посадки командир не объявлял. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вышли через рукав терминала, — добавляется в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что самолёт Air Astana рейса Нур-Султан — Москва аварийно сел в столичном аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке.