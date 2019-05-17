Кусто раскритиковал идею выпустить косаток из "китовой тюрьмы" в бухту Средняя

По его словам, велики риски, что животные не смогут адаптироваться к условиям дикой среды и погибнут, либо вернутся к людям.

Французский защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто уверен, что идея отпустить косаток из "китовой тюрьмы" прямо в бухте Средняя, где они сейчас находятся в неволе, не принесёт ничего хорошего, и призывает пересмотреть это решение.

— План, объявленный 15 мая, по выпуску 10 косаток, содержащихся на базе передержки в бухте Средняя, непосредственно в бухту к концу мая — началу июня не учитывает рекомендации нашей команды и не соответствует оптимальному варианту выпуска, согласованному рабочей группой консилиума ВНИРО по адаптации косаток и белух, совещание которой прошло 14 мая, — говорится в сообщении.

По его словам, если выпустить животных прямо в бухте, то велики шансы того, что они не смогут вернуться к дикому образу жизни и освоиться в естественной среде обитания. Также есть риски, что они вернутся обратно в "тюрьму" за едой или будут досаждать местным рыбакам в поисках пропитания. Всё это, отмечает Кусто, может привести к их гибели.

В заявлении команды Кусто подчёркивается, что косаток и белух следует выпускать в местах отлова. А сам план по скорейшему освобождению имеет несовершенства, и, скорее всего, за такой короткий срок специалистам не удастся изменить поведение животных от условий пребывания в неволе к жизни в дикой природе.

Ранее директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, академик Вячеслав Рожнов рассказал журналистам, что содержащихся в "китовой тюрьме" косаток и белух можно выпустить на свободу прямо в бухту, где они сейчас содержатся, однако перед этим необходимо минимизировать потенциальные риски.

До этого на заседании рабочей группы консилиума по судьбе косаток и белух в Приморье учёные и эксперты определили, что животных оптимальнее всего будет выпустить на свободу в Охотское море возле Шантарских островов в середине июля.

Осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были незаконно выловлены. За их освобождение из "китовой тюрьмы" выступили Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. Учёные оценили выпуск каждой косатки и белухи в три миллиона рублей.