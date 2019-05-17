Мадуро осудил арест активистов в Посольстве Венесуэлы в США

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Мадуро осудил арест активистов в Посольстве Венесуэлы в США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал арест активистов в посольстве страны в Вашингтоне нарушением международного права и пообещал обратиться в Организацию Объединённых Наций.

В своём твиттере он написал, что "жестокое нападение", совершённое американской полицией на дипломатическое представительство Венесуэлы в Вашингтоне, неприемлемо.

Это является незаконным деянием, нарушающим Венскую конвенцию и действующее международное право. Мы сообщим об этом в ООН, — написал Мадуро.

Ранее стало известно, что власти США провели ряд арестов в Посольстве Венесуэлы в Вашингтоне по запросу Карлоса Веккьо, являющегося представителем оппозиционера Хуана Гуайдо.

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