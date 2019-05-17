Мадуро осудил арест активистов в Посольстве Венесуэлы в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал арест активистов в посольстве страны в Вашингтоне нарушением международного права и пообещал обратиться в Организацию Объединённых Наций.

Reitero mi rechazo categórico al asalto brutal perpetrado por la Policía del Gobierno de Donald Trump a nuestra sede diplomática ubicada en Washington. Esto es un hecho ilegal que viola la Convención de Viena y el derecho internacional vigente. ¡Lo denunciaremos ante la ONU! pic.twitter.com/QQZNAz0KbE — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 17, 2019

В своём твиттере он написал, что "жестокое нападение", совершённое американской полицией на дипломатическое представительство Венесуэлы в Вашингтоне, неприемлемо.

— Это является незаконным деянием, нарушающим Венскую конвенцию и действующее международное право. Мы сообщим об этом в ООН, — написал Мадуро.

Ранее стало известно, что власти США провели ряд арестов в Посольстве Венесуэлы в Вашингтоне по запросу Карлоса Веккьо, являющегося представителем оппозиционера Хуана Гуайдо.