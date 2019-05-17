Парковка на западе Москвы на сутки станет бесплатной из-за ремонта

Плата за проезд на парковку на улице Новозаводской 17–18 мая не будет взиматься из-за ремонта, сообщает пресс-служба Московского паркинга.

— В связи с проведением ремонтных работ с 10:00 17 мая до 10:00 18 мая на плоскостной парковке со шлагбаумом, находящейся по адресу улица Новозаводская, владение 18, корпус 1, плата... взиматься не будет, — поясняется в сообщении.

Въезд и выезд будут осуществляться автоматически при приближении машины к шлагбауму.

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