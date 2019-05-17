В Приморье тигр обманул фотоловушку и сделал "ночное селфи" днём

Хищник перевёл камеру в ночной режим и запечатлел свой нос крупным планом в чёрно-белом формате.

В национальном парке "Земля леопарда" днём случайно получилось сделать ночной снимок амурского тигра. Об этом говорится на страничке парка в "Фейсбуке".

Сначала хищник просто подошёл к фотоловушке, и она сработала, сняв общий план. Затем зверь подошёл ближе, а после подкрался совсем близко, и камера, "подумав", что наступила ночь, запустила инфракрасную вспышку.

Так тигр перевёл фотоловушку в ночной режим и запечатлел свой нос крупным планом в чёрно-белом формате.

Ранее съёмочной группе из Южной Кореи, прибывшей в нацпарк "Земля леопарда" в Приморье для создания фильма о российской природе, удалось снять амурского тигра и дальневосточного леопарда.