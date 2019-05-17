Курс биткоина за сутки упал более чем на 9%

Читайте также

Курс биткоина за сутки упал более чем на 9%

31

Фото: © Flickr / Steven Millstein

Средний обменный курс биткоина за сутки упал более чем на 9% — до $7363,17 за единицу криптовалюты по состоянию на 07:43 московского времени. Об этом говорят данные сайта Coinmarketcap.

Капитализация рынка криптовалюты, согласно сведениям портала, составила $130,36 млрд.

Как отмечает ТАСС, немногим ранее, в половину седьмого утра мск, падение составляло почти 13%.

Котировки криптовалюты стали существенно расти в начале мая, во вторник курс биткоина превышал $8 тыс.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×