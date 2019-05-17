Средний обменный курс биткоина за сутки упал более чем на 9% — до $7363,17 за единицу криптовалюты по состоянию на 07:43 московского времени. Об этом говорят данные сайта Coinmarketcap.
Капитализация рынка криптовалюты, согласно сведениям портала, составила $130,36 млрд.
Как отмечает ТАСС, немногим ранее, в половину седьмого утра мск, падение составляло почти 13%.
Котировки криптовалюты стали существенно расти в начале мая, во вторник курс биткоина превышал $8 тыс.
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