Журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове

Российская журналистка Олеся Герасименко сообщила, что случайно провела полдня со своими же трусами на голове. Подробности она рассказала в своём твиттере.

— В девять утра пошла в душ, завязала волосы трусами, чтобы не намочить, сейчас третий час дня, позади две встречи, проехали полгорода — угадайте, что я забыла снять с головы, — написала Герасименко.

Журналистка посетовала, что ни один человек не сказал ей об этой неловкой ситуации.

Многие подписчики девушки бурно отреагировали на публикацию. Некоторые предположили, что аксессуар теперь станет новым модным трендом, который выражает отношение к миру.

“мы не хотели давать интервью, но потом увидели трусы на голове и у нас не осталось выбора” — Метапатриарх (@QuodLicetIovi) May 14, 2019

девушка у вас трусы видно — саша забота (@zbtkna) May 14, 2019

Один из комментаторов отметил, что подобное решение помогло бы ей брать интервью у кого угодно, а ещё один подчеркнул, что по такой примете девушку можно будет легко узнать в толпе.