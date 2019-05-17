Двухлетний мальчик четыре дня жил в лесу без еды и воды

Кеннет Ховард (Kenneth Howard) из округа Флойд, штат Кентукки, пока только готовится отмечать свой второй день рождения (сейчас ему 1 год и 10 месяцев), но уже успел стать местным героем после того, как смог в одиночку прожить четыре дня в лесу без еды и воды. Об этом сообщает телеканал WKYT.
По словам отца, малыш исчез из дома в воскресенье, 12 мая. Сперва он подумал, что ребёнка похитили, поскольку не было абсолютно никаких следов, куда бы он мог пойти. После этого мужчина обратился в местную полицию.
К спасательной операции были привлечены рядовые полицейские, волонтёры, сотрудники подразделения K-9 с собаками-ищейками, даже беспилотники с камерами — безрезультатно.
Лишь не четвёртый день поисков спасатели услышали слабый детский крик в яме. Приглядевшись, они обнаружили там пропавшего Кеннета. Сделав подъёмник из корзины и нескольких тросов, малыша подняли наверх.
Ко всеобщему удивлению, помимо, очевидно, недетского испуга ребёнок отделался лишь несколькими царапинами и хотел пить и есть. В остальном его состояние оценивается как "удивительно хорошее", на радость счастливому отцу.
Как рассказали журналистам члены семьи, вероятнее всего, мальчик незаметно выскользнул из дома через чёрный ход, поэтому никто и не увидел этого. Сейчас он находится в травматологическом центре под наблюдением медиков.
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