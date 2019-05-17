Мужчина погиб в результате стрельбы в новозеландской школе

Инцидент со стрельбой произошёл на территории школы и детского сада на юге Окленда. Об этом сообщается на сайте полиции Новой Зеландии.

Сообщение о стрельбе поступило в правоохранительные органы в 14:50 (05:50 мск). Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями. Он скончался на месте. После инцидента школа и детсад были закрыты, но сейчас работают в штатном режиме.

Полицейские ведут расследование инцидента.