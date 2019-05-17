Синоптики рассказали о погоде в Москве на сегодня

Сегодня москвичей ждёт теплая погода без осадков. Температура днём в столице составит +19…+21 °С, а в Подмосковье +17…+22 °С. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

— Сегодня ожидается малооблачная погода с существенными суточными колебаниями температуры, которая в часы максимального прогрева воздуха с трудом, но достигнет среднего уровня, положенного по многолетним климатическим наблюдениям в мае, — говорится в сообщении синоптиков.

Скорость ветра составит 1–6 метров в секунду. Ожидается, что днём атмосферное давление понизится и составит 752 мм ртутного столба.

Как уже сообщал Лайф, в предстоящие выходные ожидается тёплая майская погода. Воздух прогреется до плюс 20 градусов. Осадков не ожидается.