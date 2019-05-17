Арестованы подозреваемые в полумиллиардной афере с автозапчастями

Комплектующие мошенники продавали через Интернет и требовали с клиентов предоплату в размере 50% от суммы заказа.

Полицейские задержали трёх подозреваемых в крупной афере, связанной с поставкой запчастей для автомобилей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Комплектующие для автомобилей из Европы злоумышленники по низким ценами продавали через Интернет. При заказе они требовали внести предоплату в размере 50 процентов от суммы. Получив её, мошенники заявляли своим клиентам, что товар поставить не получается, и предлагали за дополнительную плату заказать более дорогие запчасти.

Объявления они разместили на более чем 100 сайтах в Рязанской и Нижегородской областях. Сообщается, что с клиентами, которые требовали вернуть деньги, прекращалась связь. От действий таких продавцов понесли убытки более двух тысяч человек, а ущерб составил 500 миллионов рублей. Деньги, полученные от покупателей, выводились за рубеж через фиктивные счета.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Двое подозреваемых арестованы, ещё один помещён под домашний арест.

Ранее сообщалось, что жительница Нижегородской области перевела мошенникам 2 миллиона за "выигрыш умершего мужа".