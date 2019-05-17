Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского

Пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации избранного лидера Незалежной Владимира Зеленского. Документ размещён на сайте Порошенко.

Так, на Украине должны создать организационный комитет, задачей которого станет обеспечение проведения мероприятий, связанных с принесением присяги. Кроме того, МИД поручено пригласить иностранные делегации и решить вопрос по поводу пребывания их в Незалежной.

Кабмину Украины нужно проработать финансовый вопрос, а Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины — широко осветить мероприятия, связанные с инаугурацией.

Как уже сообщал Лайф, Верховная рада почти спустя месяц после выборов наконец определила дату принесения Зеленским присяги на пост президента. Церемония пройдёт 20 мая.