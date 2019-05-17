Оператор "Северного потока — 2" заявил о возможном переносе запуска проекта

В Nord Stream 2 допускают, что завершение строительства "Северного потока — 2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года. Это может произойти, если проект будет реализован по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания. Об этом говорится в докладе оператора компании, передаёт РИА "Новости".

Отмечается, что перенос может произойти только в том случае, если Дания согласует проект ближе к концу этого года.

— Планируется, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года, — говорится в докладе Nord Stream 2, который рассматривает возможность реализации проекта по третьему варианту маршрута.

Меж тем оператор напомнил, что разрешения были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Планируется, что его достроят в 2019 году.