Учёные выяснили, что приготовленная пища приводит к ожирению

В эксперименте с питанием приняли участие 20 человек, средний возраст которых равнялся 31 году.

Диета из необработанных продуктов вроде фруктов и ягод не только полезней обработанной пищи, но ещё и "наводит порядок" в организме. А термически обработанная еда способствует распространению ожирения. К таким выводам пришли американские исследователи. Об эксперименте Национальных институтов здравоохранения США сообщает MedicalXpress.

Две недели приглашённые добровольцы питались обработанной пищей — сухим завтраком, цельным молоком с клетчаткой, ели маффины на маргарине. После этого люди переходили на диету из фруктов, ягод, греческого йогурта и оливкового масла.

Оказалось, что из-за первого рациона испытуемые получали на 508 килокалорий в день больше, чем в дни исследования с другой диетой. За первую половину эксперимента люди набрали лишний килограмм жировых отложений. Но употребление необработанной пищи в течение такого же периода после возвращало показатели здоровья в норму.

Днём ранее Лайф приводил медицинскую статистику, касающуюся населения России. Согласно ей, в стране лишний вес имеют около 54% мужчин и 59% женщин. А в диете россиян слишком много сахара.