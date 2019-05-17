Студент из Читы спас жизнь беременной, которую сбила машина

Парень не стал дожидаться скорой помощи, когда не смог нащупать пульс у пострадавшей. Он сделал женщине сердечно-лёгочную реанимацию.

Студент пятого курса Медицинской академии Читы Вагинак Аджатян спас жизнь беременной женщине. Её на пешеходном переходе сбил автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба медакадемии.

Вагинак оказался очевидцем ДТП: вечером 15 мая 36-летний водитель Hyundai Solaris не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе 21-летней беременной девушке на улице Шилова и сбил её.

Студент подбежал и сразу начал оказывать первую помощь — пульс не прощупывался. Тогда он решил провести пострадавшей сердечно-лёгочную реанимацию.

— Пульс остановился, и я сразу начал качать — давить на грудную клетку. Совсем недолго, пульс появился снова, — рассказал парень.

В полиции сообщили, что в это время водитель автомобиля вызывал скорую помощь. Он был трезвый, с места не скрылся. А студент-медик не отходил от девушки.

— Пока ждали машину, я держал живот пострадавшей так, чтобы плод не касался холодного асфальта, постоянно проверял, чтобы ребёнок шевелился, — вспоминает Вагинак Аджатян.

Когда медики приехали, парень передал им девушку. С его слов, ей провели экстренное родоразрешение с помощью кесарева сечения. Сейчас она в реанимации, ребёнок жив. Полиция ещё проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне людей на пешеходном переходе сбили также в Красноярске. Лайф рассказывал, что женщина за рулём Lada Kalina влетела в двух детей, которые переходили дорогу на зелёный сигнал светофора.