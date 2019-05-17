Коалиция Верховной рады прекратила существование из-за выхода "Народного фронта"

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной раде прекратила своё существование после того, как из неё вышел "Народный фронт". О прекращении деятельности заявил спикер парламента Андрей Парубий.

— Сегодня коалиция депутатской фракции "Европейская Украина" в ВР VIII созыва прекратила свою деятельность, — заявил Парубий.

Согласно конституции, теперь у нардепов есть месяц для формирования нового состава коалиции. Если в течение 30 дней она не будет сформирована, то у президента Украины появляется право досрочно прекратить полномочия парламента. При этом Раду распустить становится невозможным менее чем за полгода до плановых выборов.

Примечательно, что буквально накануне советник Зеленского анонсировал, что избранный президент собирается распустить Верховную раду.