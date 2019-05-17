Финал "Игры престолов" покажут на самом большом экране Москвы

Все, кто хочет попасть на показ, могут приобрести сертификат на сайте "РЖД-арена", он и станет входным билетом.

Финал сериала "Игра престолов" покажут на самом большом экране Москвы. 20 мая "РЖД-арена", где монтируют полотно площадью 1000 квадратных метров, примет около 11 тысяч человек.

— Это будет проекционный экран нового поколения, и, как только над стадионом сгустится тьма и наступит ночь, мы включим финальную серию и вместе отпразднуем окончание любимого всеми сериала, — рассказал директор по маркетингу сервиса "Амедиатека" Дмитрий Рогожкин.

Зрителей ожидает фестиваль мира Семи Королевств, а специальный оркестр сыграет саундтреки из сериала. Все, кто хочет попасть на показ, могут приобрести сертификат на сайте "РЖД-арена", он и станет входным билетом. В сертификат также входит подписка на онлайн-сервис "Амедиатека", который является организатором мероприятия.

Напомним, HBO начал премьерный показ последнего сезона "Игры престолов" 14 апреля. Российские букмекеры ставят на смерть Дейенерис Таргариен в финальной части телесериала.