Финал "Игры престолов" покажут на самом большом экране Москвы

Читайте также

Финал "Игры престолов" покажут на самом большом экране Москвы

26

Все, кто хочет попасть на показ, могут приобрести сертификат на сайте "РЖД-арена", он и станет входным билетом.

Финал сериала "Игра престолов" покажут на самом большом экране Москвы. 20 мая "РЖД-арена", где монтируют полотно площадью 1000 квадратных метров, примет около 11 тысяч человек.

Это будет проекционный экран нового поколения, и, как только над стадионом сгустится тьма и наступит ночь, мы включим финальную серию и вместе отпразднуем окончание любимого всеми сериала, — рассказал директор по маркетингу сервиса "Амедиатека" Дмитрий Рогожкин.

Зрителей ожидает фестиваль мира Семи Королевств, а специальный оркестр сыграет саундтреки из сериала. Все, кто хочет попасть на показ, могут приобрести сертификат на сайте "РЖД-арена", он и станет входным билетом. В сертификат также входит подписка на онлайн-сервис "Амедиатека", который является организатором мероприятия.

Напомним, HBO начал премьерный показ последнего сезона "Игры престолов" 14 апреля. Российские букмекеры ставят на смерть Дейенерис Таргариен в финальной части телесериала.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×