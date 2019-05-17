Венедиктов объяснил, почему дочери Доренко сорвали прощание с отцом

Журналист считает, что это можно объяснить стрессом. Венедиктов призвал простить их за это.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов высказался по поводу того, что дочери журналиста Сергея Доренко потребовали провести повторную экспертизу тела их отца. По мнению девушек, их отец мог быть отравлен новой женой. Венедиктов считает, что они поступили так из-за стресса.

— У семьи, у дочерей был стресс. Надо уметь прощать. То, что сделали девочки, обратившись в правоохранительные органы... Ну это стресс. Мы не знаем, как наши семьи будут себя вести, если мы уйдём неожиданно и внезапно. Поэтому надо простить, забыть и похоронить Серёжу сегодня, — объяснил Венедиктов поведение дочерей Доренко.

Напомним, известный журналист, главред радиостанции "Говорит Москва" скончался за рулём своего мотоцикла от остановки сердца.

Прощание с ним откладывалось из-за повторной экспертизы тела. Оно проходит сегодня на Троекуровском кладбище Москвы.