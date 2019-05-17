СМИ: Звезда "Сумерек" станет новым Бэтменом

Ожидается, что съёмки фильма Мэтта Ривза про супергероя стартуют уже этим летом.

Британский актёр Роберт Паттинсон, сыгравший Эдварда Каллена в киносаге "Сумерки", станет новым Бэтменом в фильме режиссёра Мэтта Ривза. По крайней мере, об этом сообщает портал Variety.

Отмечается, что таким образом у Паттинсона есть шанс стать самым молодым Бэтменом на большом экране. По предварительным данным, съёмки стартуют этим летом.

Добавим, пока ни агенты звезды "Сумерек", ни кинокомпания Warner Bros. информацию никак не комментировали.

Как уже сообщал Лайф, Бен Аффлек, который сыграл Бэтмена в фильмах "Бэтмен против Супермена. На заре справедливости" и "Лига справедливости", больше не вернётся к роли супергероя.