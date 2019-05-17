Москвичи увидят сближение Луны с Юпитером 21 мая

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Москвичи увидят сближение Луны с Юпитером 21 мая

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Фото: © агентство городских новостей "Москва"

В этом месяце горожане смогут наблюдать и другое событие — встречу на небе естественного спутника Земли с Сатурном.

Жители Москвы смогут увидеть сближение Луны с Юпитером 21 мая. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Посмотреть на космическое событие можно будет с полуночи, когда Луна займёт наивысшее положение над южным горизонтом, но само сближение начнётся уже 20 мая в 20:00 мск. Кроме того, москвичи в мае смогут насладиться ещё одним явлением — встречей естественного спутника Земли с Сатурном. Это произойдёт 23 мая в 01:35 мск.

Напомним, что ранее москвичи смогли увидеть главное суперлуние года. На здоровье россиян это событие никак не повлияло.

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