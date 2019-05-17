В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции

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В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции

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В Белоруссии убили лейтенанта милиции. Как стало известно Лайфу, офицер дорожно-патрульной службы ГАИ был похищен в Могилёве. Его тело нашли спустя два часа.

<p>Фото: МВД Белоруссии</p>

Вечером он выехал на вызов в связи с ДТП. Буквально после этого он перестал выходить на связь. Примечательно, что лейтенант был с табельным оружием.

Спустя два часа его нашли убитым. Тело обнаружили за чертой города. Весь личный состав милиции поднят по тревоге. Уже возбуждено уголовное дело.

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