В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции

В Белоруссии убили лейтенанта милиции. Как стало известно Лайфу, офицер дорожно-патрульной службы ГАИ был похищен в Могилёве. Его тело нашли спустя два часа.

Вечером он выехал на вызов в связи с ДТП. Буквально после этого он перестал выходить на связь. Примечательно, что лейтенант был с табельным оружием.

Спустя два часа его нашли убитым. Тело обнаружили за чертой города. Весь личный состав милиции поднят по тревоге. Уже возбуждено уголовное дело.