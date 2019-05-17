Лайф узнал состояние девочки, которую женщина бросила в поликлинике

У малышки лёгкая простуда. Девочка едва говорит, но смогла рассказать, что живёт в большом доме с мамой.

Двухлетняя девочка, которую накануне женщина бросила в поликлинике, чувствует себя хорошо. Как рассказали Лайфу в медицинских кругах, у неё немного повышена температура, малышка устала после такого стресса. Находится она в инфекционном отделении в отдельном боксе.

Девочка ухоженная и чистенькая. Ногти подстрижены, резиночка для волос заботливо пришита к одежде, чтобы не потерялась.

По словам медиков, у девочки задержка в развитии речевого аппарата. Она называет имя то ли Надя, то ли Настя, Наташа. Так могут звать её саму или её маму.

Девочка смогла рассказать, что ходит в детский сад, живёт в большом доме с лестницей, спит с мамой в обнимку, а не в своей кроватке. Знает такие слова, как кашка, яблочко. Сейчас в ПДН определяют психолога, который будет работать с малышкой.

Напомним, не известная пока женщина накануне бросила ребёнка в поликлинике на улице Бутырской в Москве. Лайф публиковал видео момента, когда она с девочкой входила в здание.