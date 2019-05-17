Лайф узнал личность владельца "Волги", которую ищут после убийства лейтенанта

Лайфу стала известна личность владельца чёрной "Волги", которую в Белоруссии объявили в розыск по делу о похищении и убийстве лейтенанта милиции. Машина находится во владении у Василия Никонова, проживающего в Витебске.

При этом у правоохранительных органов нет данных, кто именно был за рулём автомобиля с российскими госномерами в день убийства милиционера.

Как уже сообщал Лайф, тело молодого лейтенанта милиции нашли за чертой Могилёва. Он выехал на вызов по делу о ДТП, после чего пропал вместе с табельным оружием. Перед ЧП он успел отправить сообщение про чёрную "Волгу" с российскими госномерами.