В этом году появится версия пистолета "Удав" для гражданского рынка

Оружие станет конкурентом таким брендам, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ, считают разработчики.

В этом году будет создана гражданская версия пистолета для российской армии "Удав". Ей займутся специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. Об этом сообщает РИА "Новости".

— В текущем году точно сделаем, — заявил агентству гендиректор института Альберт Баков.

Гражданская версия пистолета "Удав" будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков. При этом она сможет конкурировать с такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими, уверены разработчики. Ёмкость его магазина — 18 патронов. Это на 10 больше, чем у пистолета Макарова.

Отметим, что оружие планируют производить в трёх модификациях — не только для гражданского рынка, но и для регулярных войск, а также для специальных подразделений.

Месяц назад Лайфу стало известно, что версия "Удава" для Российской армии допущена к серийному производству. Ожидается, что в этом году пистолет будет принят на вооружение.

Однако некоторые военные эксперты сомневаются, что новый пистолет придёт на смену ПМ.