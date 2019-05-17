Синоптики пообещали москвичам дожди и похолодание на следующей неделе

В середине недели ожидаются слабые и умеренные осадки. Никаких сюрпризов в виде штормового ветра не предвидится.

Комфортный антициклон недолго будет формировать погоду над столицей, и последним в череде тёплых дней будет понедельник. Уже со вторника Москву накроет непогода. Об этом рассказали агентству городских новостей "Москва" в центре погоды "Фобос".

— В понедельник всё ещё будет стоять хорошая погода — чуть выше 20 градусов и солнечно, но в ночь на вторник новая волна непогоды в виде облаков и дождей придёт в Москву, — рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он добавил, что будет умеренное снижение температуры. Как только город накроет слой облаков, она снизится до 8 градусов ночью, а днём — до 17.

В Гидрометцентре России ранее пообещали июнь в Москве теплее обычного.