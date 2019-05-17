Букмекеры назвали тройку победителей после двух полуфиналов Евровидения

Представитель России Сергей Лазарев, согласно рейтингу, расположился на шестом месте, хотя изначально уверенно занимал третье.

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс имеет все шансы занять первое место на Евровидении-2019. Как свидетельствуют данные сайта Eurovisionworld, после двух полуфиналов песенного конкурса букмекеры серьёзно скорректировали свои прогнозы относительно лидера.

Вероятность победы Лоуренса перед началом конкурса оценивалось в 21%. По состоянию на 11:30 мск голландец имеет 44%. На втором месте с 12% держится представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке, на третьем — швед Джон Лундвик.

Представитель нашей страны Сергей Лазарев сразу после окончания двух полуфиналов расположился на третьем месте, позднее занял седьмое место и спустя время поднялся на шестое.

Напомним, международный песенный конкурс Евровидение стартовал в Тель-Авиве 12 мая. Финал пройдёт 18 мая.