В Москве фонарный столб разрезал Audi Q7 надвое

Кроссовер не остался в долгу — препятствие он на огромной скорости тоже переломил на две части.

В Москве на Нагатинской набережной большой кроссовер Audi Q7 оказался разорван надвое в результате аварии.

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении Лайфа, машина на большой скорости влетела в фонарный столб. В результате задняя часть авто оторвалась и отлетела на несколько метров от передней. На две части сломался и сам столб.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

Накануне Лайф опубликовал видео с места массовой аварии в Ставрополье.