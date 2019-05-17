В Москве фонарный столб разрезал Audi Q7 надвое

В Москве на Нагатинской набережной большой кроссовер Audi Q7 оказался разорван надвое в результате аварии.
Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении Лайфа, машина на большой скорости влетела в фонарный столб. В результате задняя часть авто оторвалась и отлетела на несколько метров от передней. На две части сломался и сам столб.
Сведений о пострадавших пока не поступало.
Накануне Лайф опубликовал видео с места массовой аварии в Ставрополье.
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