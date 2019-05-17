Лайф проследил маршрут матери-кукушки, бросившей ребёнка в поликлинике

Судя по кадрам, которые имеются в распоряжении нашей редакции, на то, чтобы оставить девочку в медучреждении, ей понадобилось около 10 минут.

В распоряжении Лайфа оказались кадры, на которых виден путь матери в поликлинику, где она бросит своего ребёнка. Женщина, скрывающая лицо под маской, подошла к медицинскому учреждению 16 мая в 17:49 мск.

Уже в 17:51 она заходит в поликлинику, на входе берёт бахилы, в 17:52, предположительно, поднимается на второй этаж поликлиники, а в 55 минут покидает её уже без дочери.

Спустя несколько минут она оказывается на улице и идёт по дороге, по которой и пришла в поликлинику.

Ранее Лайф узнал о состоянии девочки. У неё лёгкая простуда и задержка в развитии речи. Малышка ухоженная и чистенькая.