В филе минтая с прилавков слишком много воды и слишком мало белка

Ни один из образцов рыбы, которая продаётся в магазинах, не устроил "Росконтроль" на все сто процентов.

Специалисты "Росконтроля" провели экспертизу замороженного минтая. Они закупили и отправили в лабораторию образцы следующих брендов: "Вкусвилл", Polar, Agama, "Штурман КФ", 100% Fish.

Продукцию исследовали более чем по 20 параметрам, чтобы подтвердить соответствие заявленному наименованию и составу, а также убедиться в безопасности товаров.

В итоге оказалось, что во всех образцах в два-три раза содержание фосфора превышает его естественные показатели. Вероятно, фосфаты были добавлены при производстве в качестве влагоудерживающих агентов. Но производители не отметили это в маркировке продукта.

— Использование фосфатов в составе рыбного филе допускается техническим регламентом, и допустимые нормы внесения не превышены ни в одном из образцов, однако фосфаты должны быть указаны в маркировке, — рассказала Елена Менячихина, специалист "Росконтроля".

Также во всех продуктах не хватает белка. В некоторых образцах — существенно. В рыбе из "Вкусвилла" белка меньше на 41%, в "Штурман КФ" — на 51%, в Polar — на 62% меньше, чем указано в маркировке. Подобное происходит, когда в филе добавляют "лишнюю" влагу, говорят эксперты. После размораживания и варки такое мясо становится водянистым, мягким.

Влажность минтая должна быть не больше 84%. Норматив по этому показателю оказался превышен в трёх образцах: 100% Fish (84,6%), "Штурман КФ" (86,6%), Polar (90%).

Замечаний у экспертов не вызвало только содержание массовой доли ледяной глазури. Она необходима, чтобы защитить филе рыбы от высыхания.

В итоге образцы "Вкусвилл", Agama, 100% Fish добавлены в список товаров с замечаниями.

Минтай, выпущенный под брендами Polar и "Штурман КФ", занесён в чёрный список "Росконтроля". В рыбе "Штурман КФ" обнаружили превышение допустимого значения показателя общей обсеменённости мезофильной микрофлорой. В образце 100% Fish он находится на верхней границе норматива.

Ранее рекомендации по выбору минтая давали специалисты "Роскачества". Лайф их публиковал.