Спецназ США не получил российские пистолеты "Вектор" из-за санкций

Оружейники уверены, что в России отличное производство и нужно научиться продавать свою продукцию и заходить на иностранные рынки.

Спецназ США хотел купить российские пистолеты "Вектор", однако сделка не удалась, рассказал гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, который входит в "Ростех", Альберт Баков.

— Нужно производить продукцию у них (в США) на территории, искать нишевого игрока, покупать его и начинать производство гражданского оружия. Нам нужно научиться завоёвывать чужие рынки. Другого способа нет, так как производить здесь и возить туда уже никто не позволит, — объяснил Баков ситуацию на американском рынке оружия РИА "Новости".

Несмотря на санкции, которые плохо влияют на торговлю в этой сфере, на рынок США всё-таки можно пробиться, уверен Баков. Он считает, что российское оружие достойно того, чтобы завоёвывать зарубежные рынки, в том числе путём производства уже там.

Также Баков объявил, что в этом году появится версия пистолета "Удав" для гражданского рынка.

Ранее Лайф рассказывал, что полицейские штата Аризона в США закупили 60 российских пистолетов "Оса" и 10 тысяч патронов к ним.