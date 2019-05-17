В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Александра Захарченко

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства бывшего лидера республики Александра Захарченко.

— В ходе следственных действий установлена вся цепочка причастных лиц к убийству Александра Захарченко, включая организаторов, исполнителей, заказчиков, — заявил Пушилин в интервью РИА "Новости".

Он также добавил, что в ДНР узнали схему операции в плане её подготовки и реализации. Кроме того, следствие установило, как инструктировали исполнителей убийства. Однако раскрывать конкретные фамилии Пушилин не стал. По его словам, ещё не все фигуранты дела задержаны.

Напомним, 31 августа в ресторане "Сепар" в нескольких сотнях метров от резиденции лидера ополчения Александра Захарченко прогремел взрыв. В результате погибли глава ДНР и один из его охранников, а также было ранено 12 человек. По версии следствия, бомбу спрятали за вывеской заведения.