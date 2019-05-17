Песков рассказал, на чём будет основан ответ на новые санкции США

В обновлённый санкционный список попали чеченский спецотряд быстрого реагирования "Терек" и пятеро россиян.

Ответ на новые антироссийские санкции США будет основан на принципе взаимности и национальных интересах России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Главным образом будут преследоваться собственные национальные интересы, всё будет делаться только в собственных национальных интересах, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Минфин США на основании акта Магнитского внёс в санкционный список чеченский спецотряд быстрого реагирования "Терек" и пятерых россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова.

По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, это говорит о страхе Вашингтона перед республикой, а командир "Терека" назвал включение в список радостной вестью.