Песков заявил, что Россия будет работать в ПАСЕ только на равных с другими

Он отметил, что позиция Москвы на этот счёт "абсолютно исчерпывающая, понятная, последовательная".

Россия будет готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы только на одинаковых условиях с остальными странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что позиция Москвы по этому поводу уже обозначалась, она "абсолютно исчерпывающая, понятная, последовательная". И Россия заинтересована в сотрудничестве с СЕ и ПАСЕ.

— Но эта заинтересованность в прикладном плане может реализовываться только на абсолютно равноправной основе, когда Россия, российская делегация может абсолютно равноправно и полноправно принимать участие в работе всех механизмов, — сказал Песков.

Он добавил, что в том случае, если равноправия не будет, о сотрудничестве России и ПАСЕ "говорить вряд ли возможно".

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о необходимости сохранить Россию в составе организации. Глава МИД Украины Павел Климкин отменил поездку на министерское заседание СЕ из-за этого.