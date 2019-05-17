Сергея Доренко проводили в последний путь аплодисментами

На прощание с журналистом пришли первый замруководителя Администрации Президента РФ, заммэра Москвы, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" и другие.

Церемония прощания с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище завершена. Пришедшие на гражданскую панихиду простились с журналистом аплодисментами.

Среди сотен собравшихся были родственники, друзья журналиста, а также известные личности: первый замруководителя Администрации Президента РФ, заммэра Москвы по вопросам транспорта, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" и многие другие. Пришедшие возлагали цветы к гробу. На двух экранах под музыку показывали фотографии из жизни журналиста.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов произнёс прощальную речь, в которой отметил, что Доренко был восприимчив к критике.

— Те слова, которые сегодня говорили, надо говорить при жизни. Я думаю, что он лежал, слушал и думал: "Какой я хороший, однако, как меня все любят, однако. А что же раньше мне этого не говорили?" — сказал он.

Отметим, что Лайф вёл прямую трансляцию с церемонии прощания. Напомним, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" умер вечером 9 мая, когда ехал по Москве на своём мотоцикле. У журналиста случился разрыв аорты.

Дата похорон Доренко пока не определена. Лайф сообщал, что вдова журналиста должна принять решение после получения результатов повторной экспертизы.