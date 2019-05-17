В Кремле пообещали рассказать о нарушителях поручений президента

Через несколько дней в Кремле могут озвучить данные о нарушителях поручений президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, массив данных о выполнении поручений уже получен и его анализируют.

— У меня, собственно, массив информации есть, но не готов пока его дать, — сказал Песков.

Он пояснил, что информация не систематизирована, поэтому попросил время до понедельника.

Ранее Дмитрий Медведев упрекнул чиновников в разгильдяйстве при выполнении поручений президента.