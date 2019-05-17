Песков переадресовал в МИД вопрос о задержании россиян в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство иностранных дел РФ вопрос о задержании россиян в Белоруссии.
— Если были арестованы российские граждане, то в соответствии с существующей практикой наши белорусские коллеги должны были проинформировать наше посольство, российскую сторону, — сказал Песков.
Он добавил, что эту ситуацию не обсуждали президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Ранее сообщалось, что КГБ Белоруссии задержал трёх россиян по подозрению в даче взятки.
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