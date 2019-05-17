Песков переадресовал в МИД вопрос о задержании россиян в Белоруссии

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Песков переадресовал в МИД вопрос о задержании россиян в Белоруссии

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Фото: © РИА "Новости" / Андрей Александров

По словам представителя Кремля, главы двух государств эту ситуацию не обсуждали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство иностранных дел РФ вопрос о задержании россиян в Белоруссии.

Если были арестованы российские граждане, то в соответствии с существующей практикой наши белорусские коллеги должны были проинформировать наше посольство, российскую сторону, — сказал Песков.

Он добавил, что эту ситуацию не обсуждали президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что КГБ Белоруссии задержал трёх россиян по подозрению в даче взятки.

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