Песков переадресовал в МИД вопрос о задержании россиян в Белоруссии

По словам представителя Кремля, главы двух государств эту ситуацию не обсуждали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство иностранных дел РФ вопрос о задержании россиян в Белоруссии.

— Если были арестованы российские граждане, то в соответствии с существующей практикой наши белорусские коллеги должны были проинформировать наше посольство, российскую сторону, — сказал Песков.

Он добавил, что эту ситуацию не обсуждали президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что КГБ Белоруссии задержал трёх россиян по подозрению в даче взятки.