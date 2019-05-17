Штаб Зеленского высказался по поводу распада коалиции в Раде

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Штаб Зеленского высказался по поводу распада коалиции в Раде

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Фото: © РИА "Новости" 

По мнению команды избранного президента Украины, коалиции в парламенте не существует уже три года.

Пресс-служба штаба Владимира Зеленского прокомментировала заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия о распаде коалиции в парламенте. Сообщение опубликовано в Facebook.

— Фактически коалиции не существует уже три года — с тех пор как её оставили фракции "Самопомощи", "Батьковщины" и Радикальной партии Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте — очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали, — подчёркивается в сообщении.

Также отмечается, что парламентариям важнее "продлить своё безмятежное существование".

Напомним, заявление о прекращении существования коалиции в парламенте прозвучало на следующий день после того, как советник Зеленского проанонсировал планы о роспуске парламента.

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