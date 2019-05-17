Путин тепло поздравил президента Казахстана с днём рождения

Читайте также

Путин тепло поздравил президента Казахстана с днём рождения

2

Фото © РИА "Новости" / Алексей Дружинин

Российский президент Владимир Путин по телефону поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днём рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днём рождения, — говорится в сообщении Кремля.

Лидеры двух стран также договорились провести в скором времени встречу. Кроме того, российский лидер отметил, что высоко ценит усилия Токаева, которые направлены на развитие отношений двух стран.

Сегодня Токаеву исполнилось 66 лет.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×