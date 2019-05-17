Путин тепло поздравил президента Казахстана с днём рождения

Российский президент Владимир Путин по телефону поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днём рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днём рождения, — говорится в сообщении Кремля.
Лидеры двух стран также договорились провести в скором времени встречу. Кроме того, российский лидер отметил, что высоко ценит усилия Токаева, которые направлены на развитие отношений двух стран.
Сегодня Токаеву исполнилось 66 лет.
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