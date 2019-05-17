В "Сбербанк онлайн" добавили переводы в 14 европейских стран

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В "Сбербанк онлайн" добавили переводы в 14 европейских стран

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Фото: © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

Первыми этой возможностью смогут воспользоваться владельцы айфонов и других устройств на iOS.

Через приложение "Сбербанк Онлайн" можно будет совершить переводы в Европу. Комиссию за транзакцию Сбербанк будет собирать в размере одного процента, об этом организация сообщает в своём пресс-релизе.

Первые страны, куда можно будет совершить перевод, — это Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Литва, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Эстония. В банке обещают, что в список будут включаться и другие государства.

Ранее сообщалось, что из-за внедрения новых технологий уже в этом году группа Сбербанка сократила штат почти на 2,5 тысячи сотрудников.

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