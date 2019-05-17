На Тайване разрешили заключать однополые браки

Местный парламент стал первым в Азии, кто узаконил такие союзы. Также однополым парам разрешат усыновлять детей.

Парламент Тайваня сегодня одобрил во втором чтении законопроект, предусматривающий однополые браки, сообщает News.com.au. И стал первым законодательным органом в Азии, кто официально разрешил регистрировать подобные союзы.

Тайваньские однополые пары смогут подавать заявки на регистрацию брака в государственных учреждениях и, таким образом, официально создавать семьи. В документе также прописаны права однополых пар на наследство и усыновление детей.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Китайской Республики Цай Инвэнь. Она заявила, что такое решение "сделает Тайвань лучше".

Good morning #Taiwan. Today, we have a chance to make history & show the world that progressive values can take root in an East Asian society.



Today, we can show the world that #LoveWins. pic.twitter.com/PCPZCTi87M — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 17 мая 2019 г.

Легализовать однополые браки парламентариев ранее обязал Совет верховных судей. Отметим, что правительство Тайваня выдвинуло идею узаконить гомосексуальные брачные союзы ещё в 2003 году. Дебаты по этому вопросу продолжались все минувшие годы, а противоречия в ходе обсуждений не раз становились причиной массовых протестов.

Как сообщал Лайф, однополые пары разрешено считать семьями в Румынии. А в Индии за однополые связи больше не заводят уголовные дела.