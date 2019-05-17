На Тайване разрешили заключать однополые браки

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На Тайване разрешили заключать однополые браки

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Фото: © РИА "Новости" / Александр Вильф

Местный парламент стал первым в Азии, кто узаконил такие союзы. Также однополым парам разрешат усыновлять детей.

Парламент Тайваня сегодня одобрил во втором чтении законопроект, предусматривающий однополые браки, сообщает News.com.au. И стал первым законодательным органом в Азии, кто официально разрешил регистрировать подобные союзы.

Тайваньские однополые пары смогут подавать заявки на регистрацию брака в государственных учреждениях и, таким образом, официально создавать семьи. В документе также прописаны права однополых пар на наследство и усыновление детей.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Китайской Республики Цай Инвэнь. Она заявила, что такое решение "сделает Тайвань лучше".

Легализовать однополые браки парламентариев ранее обязал Совет верховных судей. Отметим, что правительство Тайваня выдвинуло идею узаконить гомосексуальные брачные союзы ещё в 2003 году. Дебаты по этому вопросу продолжались все минувшие годы, а противоречия в ходе обсуждений не раз становились причиной массовых протестов.

Как сообщал Лайф, однополые пары разрешено считать семьями в Румынии. А в Индии за однополые связи больше не заводят уголовные дела.

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