Кремль не ознакомлен с датским докладом о реализации "Северного потока — 2"

Кремль пока не знаком с докладом Nord Stream 2 AG, опубликованном Датским энергетическим агентством, в котором говорилось о возможном переносе сроков реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Я не знаком просто с этим докладом, поэтому ничего не могу сказать, — заявил он.

Как сообщалось ранее, перенос сроков запуска якобы может произойти, если проект будет реализован по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.

Перенос может произойти только в том случае, если Копенгаген согласует проект ближе к концу этого года.