Кремль не ознакомлен с датским докладом о реализации "Северного потока — 2"

Кремль пока не знаком с докладом Nord Stream 2 AG, опубликованном Датским энергетическим агентством, в котором говорилось о возможном переносе сроков реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Я не знаком просто с этим докладом, поэтому ничего не могу сказать, — заявил он.
Как сообщалось ранее, перенос сроков запуска якобы может произойти, если проект будет реализован по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Перенос может произойти только в том случае, если Копенгаген согласует проект ближе к концу этого года.
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