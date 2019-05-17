Эксперты рассказали, кто больше всего в России покупает ценные бумаги

Для подавляющего большинства таких людей покупка облигаций является дополнительным заработком.

Эксперты консалтинговых фирм Goldman Group и "Иволга капитал" описали типичных покупателей облигаций высокодоходного сегмента рынка. Желающих обогатиться на ценных бумагах россиян разделили на пять групп, пишет News.ru.

Типичный портрет самого массового покупателя — это мужчина 35–44 лет из Москвы или центральной части РФ. Он состоит в браке, работает в сфере IT или технических услуг. Интересуется промышленными компаниями, автомобилями, банками и политикой.

Холостяки, также проживающие в столице или Центральной России и имеющие интересы, как у первой группы, составляют вторую группу, однако они моложе — им от 25 до 34 лет.

Третий типичный покупатель облигаций живёт в Москве, Сибири или на Дальнем Востоке России. Он женат, ему от 45 до 54 лет. Он занят в сфере профессиональных услуг. Интересуется бытовой техникой, развлечениями и спортом, банками и политикой.

Покупают облигации и женщины. В первой их группе собрались замужние дамы от 25 до 34 лет из Москвы или Подмосковья. Они профессионально заняты в сфере финансов, продаж и менеджмента. Среди их интересов — здоровье, красота и искусство. Вторая женская группа — это замужние дамы 35–44 лет из Москвы и области, а также из Сибири. Они работают в сфере менеджмента, продаж и финансов. Среди их интересов — шопинг, здоровье и красота, интерьер и финансовые услуги.

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