Музыкальный критик рассказал, почему песня Лазарева не победит на Евровидении

По мнению Ильи Легостаева, первое место займёт представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

Российский певец Сергей Лазарев выбрал не тот жанр песни, чтобы победить на Евровидении-2019. Такое мнение в интервью НСН выразил музыкальный критик Илья Легостаев.

— Баллада — не самый выигрышный жанр, к тому же ей не хватало драматизма, который присущ балладе. Не было в ней простоты и чётких мелодий. Сам номер выглядит внятно, — сказал эксперт.

По словам Легостаева, представитель России уверенно может занять место в пятёрке, а вот первое место достанется голландцу Дункану Лоуренсу.

Напомним, что Лазарев прошёл в финал Евровидения-2019 с песней Scream, однако букмекеры видят победителем не россиянина.

Международный песенный конкурс "Евровидение" стартовал в Тель-Авиве 12 мая. Финал состоится 18 мая.