В честь Юлии Началовой предложили назвать улицу

По мнению инициатора, у певицы множество достижений, поэтому память о ней следует увековечить.

Певица Кристина Есаян предложила назвать именем её умершей коллеги Юлии Началовой улицу и установить памятную доску. По мнению артистки, Началова сыграла огромную роль в жизни молодёжи, которая выросла на её песнях.

— Юлия достойна всех привилегий: как доски, так и названия улиц. Её должны помнить все и не забывать, — приводит портал "Дни.ру" слова Есаян.

Идея назвать улицу именем Юлии Началовой была озвучена после скандала с музыкальным критиком Сергеем Соседовым, пишет портал. Он жёстко высказался о предложении почтить память Юлии Началовой на одном из музыкальных фестивалей. Есаян с ним не согласна.

— Под её песни, под нежный голос и замечательное исполнение выросла молодёжь. <...> Она сделала очень многое. Я лично помню её со времён передачи "Утренняя звезда", где Юля была не только в качестве певицы, а также гостем и ведущей, — добавила Есаян.

Как сообщал Лайф, Юлия Началова умерла 16 марта в 38 лет. За её жизнь до последнего боролись медики. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Последней волей артистки было решение вопроса жилья для её дочки — чтобы девочка не осталась без недвижимости. Однако бывший парень знаменитости захотел забрать полквартиры.