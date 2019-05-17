Путин напомнил об оружии России, которое "встречалось только в фантастике"

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Путин напомнил об оружии России, которое "встречалось только в фантастике"

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Владимир Путин. Фото: © L!FE / Павел Баранов

Речь идёт о лазерном комплексе "Пересвет", уже находящемся на опытно-боевом дежурстве в РФ.

Президент России Владимир Путин сегодня перед совещанием по развитию Воздушно-космических сил РФ сообщил, что на нём будет обсуждаться в том числе "фантастическое" оружие, которое есть у России.

Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые ещё недавно, если по-честному сказать, мы это понимаем, встречались только в фантастических рассказах, — сказал глава государства.

Отдельно, по словам российского лидера, нужно уделить внимание процессу разработки вооружения. Глава государства подчёркивает, что для России крайне важно современное оружие.

Рассмотрим первые практические результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие "Пересвет" и авиационный ракетный гиперзвуковой комплекс "Кинжал", — сказал Путин.

Ранее в ходе совещания по вопросам ОПК в Сочи президент призвал активно развивать Воздушно-космические силы России. Глава государства отмечал, что это необходимо делать с учётом возрастающей роли ВКС. Также президент поручил усиливать контроль за воздушным пространством.

Напомним, что "Пересвет" находится на опытно-боевом дежурстве с декабря прошлого года.

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