Путин напомнил об оружии России, которое "встречалось только в фантастике"

Речь идёт о лазерном комплексе "Пересвет", уже находящемся на опытно-боевом дежурстве в РФ.

Президент России Владимир Путин сегодня перед совещанием по развитию Воздушно-космических сил РФ сообщил, что на нём будет обсуждаться в том числе "фантастическое" оружие, которое есть у России.

— Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые ещё недавно, если по-честному сказать, мы это понимаем, встречались только в фантастических рассказах, — сказал глава государства.

Отдельно, по словам российского лидера, нужно уделить внимание процессу разработки вооружения. Глава государства подчёркивает, что для России крайне важно современное оружие.

— Рассмотрим первые практические результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие "Пересвет" и авиационный ракетный гиперзвуковой комплекс "Кинжал", — сказал Путин.

Ранее в ходе совещания по вопросам ОПК в Сочи президент призвал активно развивать Воздушно-космические силы России. Глава государства отмечал, что это необходимо делать с учётом возрастающей роли ВКС. Также президент поручил усиливать контроль за воздушным пространством.

Напомним, что "Пересвет" находится на опытно-боевом дежурстве с декабря прошлого года.