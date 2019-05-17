В Москве камеры сняли, как грабители взорвали банкомат Сбербанка

Несмотря на то, что банковскому устройству пришлось несладко, деньги из него извлечь не удалось.

В ночь на 17 мая в Москве на улице Бутлерова был взорван банкомат Сбербанка, сообщает Mash.

Банкомат горе-грабители сначала пытались разрушить ломом, но у них ничего не вышло. Тогда отчаянные преступники перешли к подрывной операции. В результате в помещении с банкоматами выбита рама, обгорел потолок, однако испорченный аппарат не отдал кассету с деньгами.

Только сегодня Лайф рассказывал про старшего кассира из Владивостока. Женщина обвиняется в присвоении 28 миллионов рублей, которые она оставила себе во время загрузки кассет с деньгами для банкоматов.