Магия цифр. Экстрасенс предрекла Лазареву успех на Евровидении по дате рождения

По воле жребия российский исполнитель должен выступить в финале под пятым номером. И для рождённого первого числа артиста это наилучший вариант.

Экстрасенс Фатима Хадуева поспешила успокоить поклонников Сергея Лазарева, которому выпало выступать в финале Евровидения под пятым номером. У многих это число действительно ассоциируется с пентаграммой, однако ничего зловещего здесь искать не стоит, утверждает ведунья.

— Лазарев родился 1 апреля. Один плюс четыре как раз даёт пять. Получается, что это его число, которое его проведёт, — цитирует Хадуеву портал "360".

Словом, у россиянина есть все шансы на успех в песенном конкурсе. Тем более что выступление Лазарева придётся на самый пик полнолуния.

— Поэтому здесь играет роль не только цифра, но и лунный день, в котором он участвует, — добавила экстрасенс.

Напомним, что помимо России в следующий тур прошли участники из Швеции, Северной Македонии, Нидерландов, Азербайджана, Дании, Норвегии, Албании, Швейцарии и Мальты. Конкурс проходит в Израиле под девизом Dare To Dream, призывающим мечтать смело.