Глава МИД Украины подал в отставку

Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку. По его словам, он уже написал заявление, которое отправит на рассмотрение в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского.

— Как я и обещал, только что написал заявление об отставке, — говорится в видеообращении Климкина, размещённом на его странице в "Фейсбуке".

При этом он добавил, что намерен баллотироваться в Верховную раду.

Напомним, инаугурация Зеленского состоится 20 мая. Это решение приняла Рада спустя почти месяц после выборов.