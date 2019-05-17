Глава МИД Украины подал в отставку

Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку. По его словам, он уже написал заявление, которое отправит на рассмотрение в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского.
— Как я и обещал, только что написал заявление об отставке, — говорится в видеообращении Климкина, размещённом на его странице в "Фейсбуке".
При этом он добавил, что намерен баллотироваться в Верховную раду.
Напомним, инаугурация Зеленского состоится 20 мая. Это решение приняла Рада спустя почти месяц после выборов.
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