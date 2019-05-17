Спецкомиссия выяснит, почему в Заполярье воинские надгробия оказались на свалке

Читайте также

Спецкомиссия выяснит, почему в Заполярье воинские надгробия оказались на свалке

121

Фото: © "ВКонтакте"/"Муртач"

Десятки каменных плит свалены на пустыре вперемешку с бордюрами и строительным мусором.

Правительство Мурманской области создало специальную комиссию для розыска тех, кто выбросил надгробные плиты с именами солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Привлечены поисковики, общественники и члены ОНФ, пишет РИА "Новости".

Такое циничное отношение к памяти о героях-воинах категорически недопустимо. Виновные будут наказаны, — прокомментировал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

<p>Фото: © Вконтакте/&#34;Муртач&#34;</p>

Плиты остались после реконструкции мемориала в Долине Славы в Мурманской области. Они свалены в кучу вперемешку со старыми бордюрами, металлоломом и строительным мусором.

<p>Фото: © Вконтакте/&#34;Муртач&#34;</p>

В пятидневный срок комиссия представит доклад и свои предложения.

На днях Лайф сообщал, как в Челябинской области дети сожгли мемориальный венок у Вечного огня. В Крыму вандалы сломали памятник, установленный в честь героев ВОВ.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×