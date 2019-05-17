В магазинах "Пятёрочка" и "Перекрёсток" будут выдавать товары с AliExpress

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В магазинах "Пятёрочка" и "Перекрёсток" будут выдавать товары с AliExpress

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко 

До пунктов выдачи товары будут развозить логистическим подразделением X5 Retail Group.

Российский ретейлер X5 Retail Group, управляющий сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель", договорился о сотрудничестве с AliExpress. Товары, заказанные на этом сайте, можно будет получить в постаматах магазинов.

Соглашение было подписано между "Х5 омни" — подразделением Х5, развивающим новые почтовые сервисы в торговых сетях ретейлера, и "дочкой" Alibaba Group — Cainiao, — приводит "Ведомости" слова гендиректора сети магазинов "Пятёрочка" Сергея Гончарова.

Тестовые отправления начнутся уже в июне. Российская компания планирует сотрудничать также с другими отечественными и зарубежными маркетплейсами.

Ранее Лайф рассказывал, что "Дикси", "Бристоль" и "Красное и белое" объединятся в одну компанию.

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